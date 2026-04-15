La falta de servicio de grúa obliga a la Policía Local de Cambados a tirar de precinto

Uno de los vehículos sobre los que se aplicó la medida | cedida

La ausencia de servicio de grúa estos días en Cambados obliga a la Policía Local al empleo de otras medidas sobre vehículos que serían derivados a esta. Es el caso del uso de precintos en las puertas de vehículos sobre los que pesa algún tipo de procedimiento administrativo, tal como explicaban ayer diversas fuentes municipales.

Según indican desde el gobierno municipal, la falta de este servicio de grúa es una situación puntual debido a la ausencia, a su vez, de personal. Según explican desde el cuatripartito, uno de los conductores se jubiló y mientras no se cubra efectivamente esa vacante en la plantilla, solo hay una persona conductora de la grúa trabajando. Ahora se da la circunstancia de que este conductor está, a su vez, de vacaciones.

Al no poder subir a la grúa los vehículos sobre los que pesa un determinado procedimiento administrativo, los agentes ejecutan este tipo de precintos como los que muestra la imagen.

Al menos dos de los automóviles así inmovilizados se pudieron ver ayer en la zona de las llamadas casas baratas en el centro urbano.

Es, en todo caso, una medida temporal y extraordinaria, ya que se volverá a la normalidad tan pronto se pueda restablecer el servicio de grúa