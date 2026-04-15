Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El contrato para adquirir farolas y mobiliario urbano despierta el interés de 16 empresas

La inversión asciende a 53.000 euros y supondrá la instalación de 84 luminarias en la Avenida de Castrelo

A. Louro
15/04/2026 19:35
Imagen de archivo del Concello de Cambados
Imagen de archivo del Concello de Cambados
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Concello invertirá, a través del Plan +Provincia, 53.354 euros en la dotación de nuevo mobiliario urbano. Un contrato ya en licitación y al que se han presentado un total de 16 empresas —la mesa de contratación ha admitido ya las presentadas por doce firmas y solicitó más información en cuatro de las propuestas—.

El proyecto inclue la instalación de 84 luminarias en el entorno de la carretera PO-55, en la Avenida de Castrelo, donde las farolas actuales, de tecnología de descarga, están deterioradas, por lo que es necesaria la sustitución de las que presentan un mal estado.

Además, se dotará de unas cuarenta y cinco papeleras, que se instalarán en la Avenida de Vilariño, el entorno de la Rúa Infantas y la Avenida da Pastora, la Alameda de Santo Tomé, en el centro de día y en la Rúa Rodas y el paseo marítimo. Igualmente se habilitarán bancos en Pazo de Torrado, Avenida de Galicia y en el entorno del colegio Magariños; así como una marquesina en la carretera provincial EP-9002, que se ubicará en San Antón da Modia y que estará fabricada con acero inoxidable.

Todos los lotes cuentan con ofertas y se espera que puedan adjudicarse durante las próximas semanas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina