El contrato para adquirir farolas y mobiliario urbano despierta el interés de 16 empresas

Imagen de archivo del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

El Concello invertirá, a través del Plan +Provincia, 53.354 euros en la dotación de nuevo mobiliario urbano. Un contrato ya en licitación y al que se han presentado un total de 16 empresas —la mesa de contratación ha admitido ya las presentadas por doce firmas y solicitó más información en cuatro de las propuestas—.

El proyecto inclue la instalación de 84 luminarias en el entorno de la carretera PO-55, en la Avenida de Castrelo, donde las farolas actuales, de tecnología de descarga, están deterioradas, por lo que es necesaria la sustitución de las que presentan un mal estado.

Además, se dotará de unas cuarenta y cinco papeleras, que se instalarán en la Avenida de Vilariño, el entorno de la Rúa Infantas y la Avenida da Pastora, la Alameda de Santo Tomé, en el centro de día y en la Rúa Rodas y el paseo marítimo. Igualmente se habilitarán bancos en Pazo de Torrado, Avenida de Galicia y en el entorno del colegio Magariños; así como una marquesina en la carretera provincial EP-9002, que se ubicará en San Antón da Modia y que estará fabricada con acero inoxidable.

Todos los lotes cuentan con ofertas y se espera que puedan adjudicarse durante las próximas semanas.