La DO Rías Baixas protagoniza un túnel del vino con 25 marcas en el Salón Gourmets

Se muestran cuatro añadas y diferentes tipologías de productos | cedida

Los vinos de la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas están presentes estos días en la XXXIX edición del Salón Gourmets, que se desarrolla en el recinto de Ifema de Madrid y que se prolongará todavía hasta este jueves. Estos vinos atlánticos se encuentran dentro del espacio institucional de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), donde además protagonizarán un túnel del vino con 25 marcas de diferentes añadas y tipologías de vino.

Así lo explicaron hoy desde la propia Denominación, desde donde también destacan que en este túnel del vino participan representantes de buena parte de los frentes profesionales del sector, como distribuidores, hostelería, tiendas especializadas, así como medios de comunicación.

En él, estos representantes encuentran una representación de las añadas 2025, 2024, 2023 y 2022, así como diferentes tipologías de vino que pasan por espumosos de calidad, elaboraciones sobre lías y de parcelas concretas, entre otras. “Todo un universo de lo que es la DO Rías Baixas por explorar”, valoran desde la propia denominación de origen.

Rías Baixas cuenta con representación en Madrid a través de la técnica de marketing, Rosa Martínez.

El Salón Gourmets

Esta XXXIX edición del Salón Gourmets “es la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad líder que convierte a la capital, hasta este jueves, en escaparate mundial del producto gourmet”, valoran desde la DO.

El espacio cuenta con más de 70.000 metros cuadrados de superficie, repletos de novedades, tendencias y actividades “con un único protagonista, el producto de calidad”. “Este salón brinda la oportunidad de recorrer España, y hasta 31 países, a través de sus productos delicatessen”, añaden.

Este año Noruega ejerce de País de Honor y Galicia como Comunidad Autónoma Invitada. Además, esta edición de Salón Gourmets reúne más de 55.000 productos llegados de todos los puntos del planeta, dispuestos a sorprender a los más de 110.000 visitantes profesionales que se esperan, de los cuales se estiman que más de 15.000 serán compradores extranjeros de más de 90 países. En total, son 1.993 expositores con su catálogo de productos, donde los vinos de Rías Baixas “mostrarán sus grandes cualidades”.