Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La ANPA del Magariños compra los juegos para el patio escolar

El Concello colabora en la iniciativa de los padres con la instalación, que realizaron operarios municipales

Beni Yáñez
14/04/2026 00:05
Los elementos instalados en los últimos días |
Los elementos instalados en los últimos días |
Aitana Vidal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El colegio Magariños de Cambados estrena juegos en su patio de recreo. La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del centro decidió tomar la iniciativa para mejorar los atractivos del recinto y asumió la compra de estos nuevos elementos para el disfrute de los niños.

Así, la ANPA compró un columpio de dos plazas, un tobogán y un juego con resorte, que se convierten en los primeros elementos de este tipo en un amplio espacio de patio hasta ahora únicamente utilizado como zona verde para el esparcimiento de los escolares, donde había árboles y unas pequeñas mesas de tipo merendero, explican desde el centro.

El Concello colabora con esta iniciativa a través de los operarios municipales, que procedieron durante los últimos días a la instalación. La maquinaria y trabajadores abandonaban ayer el recinto poco antes de las 14 horas, momento en que los más pequeños ya pudieron hacer uso de estos nuevos juegos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina