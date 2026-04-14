La ANPA del Magariños compra los juegos para el patio escolar

Los elementos instalados en los últimos días | Aitana Vidal

El colegio Magariños de Cambados estrena juegos en su patio de recreo. La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del centro decidió tomar la iniciativa para mejorar los atractivos del recinto y asumió la compra de estos nuevos elementos para el disfrute de los niños.

Así, la ANPA compró un columpio de dos plazas, un tobogán y un juego con resorte, que se convierten en los primeros elementos de este tipo en un amplio espacio de patio hasta ahora únicamente utilizado como zona verde para el esparcimiento de los escolares, donde había árboles y unas pequeñas mesas de tipo merendero, explican desde el centro.

El Concello colabora con esta iniciativa a través de los operarios municipales, que procedieron durante los últimos días a la instalación. La maquinaria y trabajadores abandonaban ayer el recinto poco antes de las 14 horas, momento en que los más pequeños ya pudieron hacer uso de estos nuevos juegos.