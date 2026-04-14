La ANPA del Magariños alerta de “deficiencias graves” en el centro y pide una “renovación profunda”

Juegos comprados por la asociación de padres | | Aitana Vidal

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del colegio Magariños de Cambados señaló lo que considera “necesidade” de una “renovación profunda do colexio, construído en 1968”. Así, desde la directiva alertan de que “as instalacións presentan deficiencias graves en materia de seguridade e accesibilidade”.

Consideran “especialmente preocupante” el “estado dos aseos, cuxo deterioro provoca que moitas alumnas eviten o seu uso durante a xornada escolar”, una situación cuya corrección la asociación califica de “urxente e prioritaria”.

Financiación de los juegos

La ANPA del Magariños también detalló hoy cómo logró financiar la instalación de los juegos que compraron para el patio de recreo del centro y que instalaron operarios municipales en los últimos días, en virtud de un acuerdo con el Concello.

“O piar fundamental desta actuación foi a doazón de 800 euros por parte do alumnado de Quinto curso do pasado ano académico, 2024-2025”. “Estes fondos foron recadados a través do Proxecto DepoEmprende, no que os escolares xestionaron a súa propia cooperativa, fomentando valores de traballo en equipo e responsabilidade social”, señalan.

La ANPA compró un columpio con dos plazas, un tobogán y un juego con muelle. La inversión total ascendió a 2.435,13 euros y la asociación de padres movilizó diversos recursos propios para completar las vías de financiación.

Así, apostaron por la venta solidaria, con los beneficios obtenidos con el libro ‘As Escolas dos Pósitos’, de Antonio Magariños Compaired, en colaboración con Carmen Casal Fornos.

La vía de la recaudación anual contó además con fondos procedentes del donativo de la Lotería de Navidad y de las cuotas de inscripción de las familias. Finalmente, destacan la colaboración del Ayuntamiento, que se encargó del montaje de los elementos, optimizando así el presupuesto total, valoran.

Actividades

La ANPA del Magariños también dio cuenta ayer de las próximas actividades previstas. El 9 de mayo, los socios visitarán la Granxa Escola Serantellos dentro del programa ‘Vive o Rural’ de la Diputación. En el viaje de fin de curso, los alumnos de Sexto visitarán Asturias y Cantabria y el Parque Natural de Cabárceno. También se prevé una jornada de convivencia entre familias que, si se cuenta con la ayuda solicitada, tendrá como destino la isla de Ons. Finalmente, habrá fiesta de fin de curso.