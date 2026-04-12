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Cambados

Areeiro recomienda iniciar los primeros tratamientos antimildiu ante las lluvias y el fin del periodo de incubación

Aconseja repetir los fitosanitarios en aquellos viñedos en los que se produjeron irregularidades

A. Louro
12/04/2026 19:54
De momento no hay síntomas del patógeno
De momento no hay síntomas del patógeno
Cedida
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La Diputación, a través de un nuevo aviso fitosanitario de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, recomienda iniciar la primera intervención antimildiu de la campaña en las parcelas más desarrolladas, ante la previsión de lluvias durante esta semana. El informe señala que las condiciones climatológicas de los últimos días, con precipitaciones puntuales y algún episodio de calor, favorece el riesgo de desarrollo del mildiu en la viña, aunque reconoce que todavía no se detectaron síntomas de la enfermedad en las parcelas controladas ni se recibieron avisos de otros predios. No obstante, señala que “a aparición de manchas podería producirse de maneira inminente en todas as comarcas vitivinícolas da provincia”.

Asimismo, los técnicos recuerdan que en muchos viñedos ya se efectuaron tratamientos, pero advierten que algunos se realizaron con viento, lo que reduce la eficacia  de las aplicaciones y supone un incumplimiento de la normativa vigente, además de un riesgo para las personas y el medio. En este caso, así como en las parcelas en las que no se trató, se recomienda intervenir para “garantir a protección do cultivo”.

En cuanto a otras especies, como en el melocotonero, advierte de presencia de síntomas de lepra en muchos árboles y en el boj el avance de orugas de polillas.

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