Adjudican la plataforma inteligente del agua comarcal por 410.000 euros

Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Treviscoso, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

La Mancomunidade do Salnés cerró esta semana el contrato comarcal para la implantación y puesta en marcha de la plataforma inteligente del agua con la que poder monitorear, en tiempo real, el estado de la red y así poder tomar decisiones en base a los datos y mejorar la gestión. Así pues, con una oferta de 408.208 euros, la empresa Espina y Delfín asumirá un contrato considerado estratégico por la entidad comarcal a través del proyecto ‘“DTI Salnés: Nodo de Integración PID y Análisis de Datos Turísticos’, dotado con fondos europeos y cuyas inversiones deben estar concluidas antes del 30 de junio.

Así pues, la adjudicataria tiene algo menos de tres meses para llevar a cabo la implantación, integración, pruebas y validación de esta plataforma inteligente, que se adjudicó por procedimiento acelerado para cumplir con los plazos y no perder los fondos.

De este modo, Espina y Delfín asumirá la creación de una tecnología que permitirá monitorizar hasta 37 puntos de la red comarca de abastecimiento de agua, con el objetivo de poder detectar incidencias o anomalías tan pronto estas se produzcan, facilitando así la toma de decisiones en una red clave para los municipios de O Salnés. Un sistema que contará con grandes pantallas de seguimiento que se instalarán en el nuevo centro logístico que la Mancomunidade está habilitando en la nave adquirida en Sete Pías.

Con ello —junto a otras medidas ya llevadas a cabo, como la megaplanta de paneles solares o un nuevo sistema de bombeo, y otras en proyecto, como la ampliación de la ETAP de Treviscoso— la Mancomunidade trata de garantizar la operatividad del sistema de abastecimiento del agua, especialmente, en los meses de verano, cuando el servicio se tensiona por los picos elevados de consumo, ante la llegada de los turistas. Así, entre las cuestiones que se vigilarán gracias a este módulo inteligente están el aumento o pérdida de presión o la detección de averías, así como también se podrán programar aperturas o coordinar el llenado de los depósitos, entre otras cuestiones, ayudando así a la digitalización de un servicio clave para la comarca.