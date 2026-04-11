Mariscadora 2.0, entre las nominadas a los Premios Dálle Like

La mariscadora 2.0, María Fontán, con sus aperos para el trabajo diario de recogida de marisc Mónica Ferreirós

María Fontán, mariscadora de Castrelo adscrita a la Cofradía de O Grove, conocida como la Mariscadora 2.0 en redes sociales, es una de las nominadas de la primera edición de los Premios Dálle Like en la categoría de Cultura. Unos reconocimientos creados para poner en valor a los creadores de contenido gallegos.

El proceso de votación para elegir a los favoritos del público en las nueve categorías de estos premios ya está abierto a través de su página web hasta el día 30 de este mes. La gala de entrega de los galardones tendrá lugar el día 16 de mayo en el Círculo de las Artes de Lugo.

En este caso, Mariscadora 2.0 competirá en su categoría con Beatriz Serén (beatriz_seren), Lucas Rey (lucasreyy__), Ana Castro Liz (anacastroliz) y Concepción Seijas (concepcion_seijas).