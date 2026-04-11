El Presupuesto de Cambados ya tiene el sí de tres grupos del cuatripartito y está pendiente de dos partidas

La Corporación reunida en una sesión plenaria Mónica Ferreirós

El Presupuesto municipal de Cambados para este año 2026 está ya más cerca del acuerdo tras meses de negociaciones entre los miembros del cuatripartito. Así lo explica el alcalde, Samuel Lago, que indica que el documento ya tiene el sí de tres de los grupos de gobierno y que solo queda “afinar detalles en dúas partidas” de cantidades “relativamente pequenas” para conseguir el acuerdo definitivo. Con él, Cambados sacará adelante un Presupuesto récord de 11,6 millones de euros —a los que se sumarán las inversiones que Xunta y Diputación realicen en el Concello en 2026— pero que también acarreará ciertos recortes por la presión de los gastos corrientes, como el incremento de gasto en personal o el alza de precios en servicios impropios como el SAF o la Escola Infantil, según recuerda Lago.

Cabe señalar que solo en el caso de Sogama, la partida se dispara en 221.000 euros hasta un total de 603.000 euros, el SAF de los 880.000 a los 1.065.000 euros y la gestión de la Escola Infantil de los 300.000 a los 411.000 euros.

De este modo, y pese a que solo quedan ya por resolver “os últimos flecos”, el regidor prefiere no marcarse plazos hasta tener todo atado. Así, tras una última reunión en la jornada de ayer, se acordó el envío de aquellas cuestiones que uno de los socios quiere cambiar en estas dos partidas y que será objeto de estudio para que el borrador sea una realidad. En cualquier caso, Lago descarta ampliar la presión para acelerar esta aprobación, ya que el Concello funciona ahora con el Presupuesto de 2024, ya prorrogado en el pasado ejercicio de 2025.