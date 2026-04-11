Cambados convoca el concurso para elegir la imagen de la LXXIV Festa do Albariño

La cita enogastronómica, que cumple este año su LXXIV edición, siempre es un éxito de público Mónica Ferreirós

La Concellería de Festexos, dirigida por Tino Cordal, convocó ayer el concurso para elegir el cartel de la LXXIV Festa do Albariño, que servirá como imagen de la cita enogastronómica, declarada de Interese Turístico Internacional desde 2018. Como siempre, el certamen está dotado con un premio de 600 euros y el plazo para presentar los diseños expira el 29 de mayo, a las 14 horas, según consta en las bases, ya aprobadas en junta de gobierno.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, que deberás ser originales e inéditas. En cuanto a la técnica, es libre (pictórica, fotográfica, informática, etc.), pero no se aceptarán trabajos realizados mediante Inteligencia Artificial. Tampoco hay veto en la temática, aunque “debe reflectir o que simboliza a Festa do Viño Albariño para Cambados”. De igual modo, se valorará positivamente “a creatividade, a orixinalidade e a inclusión de expoñentes da cultura e do patrimonio relacionado co viño e a vila”. Eso sí, debe incluir el siguiente texto: “LXXIV Festa do Viño Albariño, Cambados, do 29 de xullo ao 2 de agosto de 2026, declarada de Interese Turístico Internacional”, así como la web del Concello, cambados.gal. Además, deberá dejarse una franja en la parte inferior del cartel para poder incluir los logotipos de organizadores y colaboradores.

Los interesados en participar pueden presentar sus obras de forma presencial en el registro de entrada del Ayuntamiento o, de forma telemática, a través de la sede electrónica, por instancia general. La obra ganadora pasará a ser propiedad del Concello y lucirá en todo el material promocional de la celebración. En cuanto al jurado, estará presidido por el concejal de Festexos, Tino Cordal, o persona en la que delegue, como miembro de honor, con voz pero sin voto. De igual modo, formarán parte, representantes del Consello Regulador de la DO Rías Baixas y de la Ruta do Viño, un artista, un diseñador gráfico y un técnico de cultura, que actuará como secretario.

Cabe recordar que en el pasado ejercicio la artista lucense Estafanía Gozal, con el diseño “Albar Festum”, fue la ganadora entra unas cuarenta propuestas, por lo que este año no podrá concurrir al prestigioso certamen, que busca la imagen para la fiesta del vino por excelencia.