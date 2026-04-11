Cambados apuesta por la educación sexual como prevención a casos de violencia

Una de las acciones formativas impartidas en los centros de enseñanza cambadeses Cedida

La Concejalía de Igualdad de Cambados continúa llevando a cabo —en colaboración con la ONG Cromosomos X— su campaña de talleres sobre educación afectivo-sexual y salud menstrual en los centros educativos, recalando en las últimas semanas en los institutos Francisco Asorey y Ramón Cabanillas., aunque la iniciativa se extendió también este año a los colegios San Tomé, Enrique Barreiro y Antonio Magariños, con un total de más de treinta sesiones.

Desde la Concejalía destacaron la importancia de la educación sexual como “ferramenta esencial” para la prevención de las violencia —especialmente las que se llevan a cabo contra las mujeres—, la promoción del buen trato y la construcción de relaciones más igualitarias. Así, a través de contenidos pedagógicos adaptados a las distintas etapas educativas, se busca promover una vivencia saludable, informada y libre de estigmas sobre la sexualidad.

Cabe recordar que estos talleres abordan cuestiones clave enfocados en el desmontaje de tabúes alrededor de la sexualidad y de la menstruación, el conocimiento del ciclo hormonal y menstrual y su relación con las emociones, la información sobre los distintos dispositivos de salud menstrual y alternativas sostenibles, la comprensión de la sexualidad desde una perspectiva integral y respetuosa y una análisis crítica de los roles y estereotipos de género presentes en la sociedad y los medios.

Cromosomos X

La actividad, impulsada desde la Concejalía de Igualdad, la lleva a cabo la ONG Cromosomos X, nacida en Cambados y especialidad en salud menstrual, sexual y reproductiva, que trabaja desde un enfoque interseccional y de derechos humanos, promoviendo la equidad, el acceso a recursos y la supresión de los estigmas alrededor de los cuerpos y de la sexualidad, según explicaron desde Igualdad.