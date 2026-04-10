Cambados Zona Centro reparte 1.000 euros en vales de compra y un viaje a Cantabria por el Día da Nai

El edil Tino Cordal y Juan Rey, presidente de Zona Centro Mónica Ferreirós

Cambados Zona Centro, en colaboración con el Concello, lanza este mes de abril su campaña por el Día da Nai con hasta 1.000 euros en premios. La acción promocional se desarrollará del próximo lunes, 13 de abril, al 3 de mayo, cuando los clientes de los establecimientos asociados, por cada compra, recibirán un rasca en el que podrá estar escondido uno de los premios (habrá cien de cinco euros, cuarenta de diez euros y cuatro de 25 euros). Estos bonos podrán canjearse en cualquier establecimiento asociado a Zona Centro hasta el 30 de junio y no podrán ser cambiados por dinero.

No será, sin embargo, el único premio de la campaña, ya que se sorteará una estancia de fin de semana (dos noches) en Cantabria para una familia (dos adultos y dos niños de hasta 12 años), alojados en el Hotel Torresport, de cuatro estrellas, con entradas de un día para el Parque de Cabárceno y el Museo Jurásico de Asturias, en Colunga. El sorteo se realizará el día 7 de mayo entre todos los clientes que formalicen el registro de su compra en el formulario habilitado en la web cambadoszonacentro.com. Al ganador se le notificará el premio por teléfono.

La patronal, de la mano del Concello, continúa así con la actividad promocional tras cuajar un rotundo éxito en la campaña del Día do Pai, cuyos bonos 3x2 se agotaron en menos de 48 horas, suponiendo un importante retorno para el comercio local.

Un sector, señaló el edil de Comercio, Tino Cordal, que se enfrenta a numerosas amenazas, como las ventas online o las grandes franquicias, por lo que estas actividad de impulso y dinamización suponen una importante fuente de ingresos para el tejido local.