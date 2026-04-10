As Saíñas volverá a recaudar fondos a favor de Amicos en su X Andaina Saúdable e Solidaria

La cita cuenta cada año con una notable afluencia Mónica Ferreirós

La Asociación de Mulleres Rurais ‘As Saíñas’ de Castrelo organizará el próximo 1 de mayo la décima edición de su Andaina Saúdable e Solidaria, a partir de las cinco de la tarde, desde el campo de fútbol Beiramar, en la parroquia cambadesa. Una actividad que este año volverá —por segunda edición consecutiva— a recaudar fondos en favor de Amicos, asociación que facilita la integración de personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis, daño cerebral y sus familiares.

Se trata así de un evento solidario que surgió en 2015 de mano de la asociación y, a través de él, se consiguieron recaudar más de catorce mil euros que fueron destinados a diferentes entidades y causas sociales. Además, cada año cuenta con un padrino o madrina; papel que este año asumirá la influencer Paula Currás.

Asimismo, la cita contará también con una exhibición de las alumnas de zumba de Montse Pinto, que amenizará la jornada tras la caminata, que se desarrollará al aire libre y que tendrá una dificultad baja para animar a la participación. Además, no es necesario una inscripción previa. En cualquier caso, los interesados pueden solicitar información sobre la jornada a través del número de teléfono 687 968 888.