La DO Rías Baixas consigue tres medallas de oro en el certamen internacional Challenge du Vin

Dos copas de vino en la Festa do Albariño, uno de los hitos promocionales de la denominación de origen Mónica Ferreirós

La Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas recibió tres medallas de oro en el Challenge International du Vin 2026, un concurso internacional de vinos celebrado en el Palacio de Congresos de Burdeos (Francia) a finales de marzo. En concreto, los reconocimientos recayeron en los Paco & Lola PRIME 2021 —elegido como Mejor Vino Blanco de España en 2025— y el Vintage 2018, además de Bernon 2025, de la bodega cambadesa Aquitania.

El oncurso, organizado por la asociación Concours des Vins, celebró en 2026 su 50 edición y es el concurso internacional de vinos y aguardientes más antiguo organizado en Francia. En esta edición reunió a medio millar de catadores de más de una veintena de nacionalidades para analizar un total de 3.000 muestras. Esta competición se organiza en forma de cata a ciegas (sin conocer la marca) con la particularidad de que cada jurado de catadores está compuesto por cuatro miembros que representan la cadena “del productor al consumidor”: un viticultor, un enólogo, un distribuidor y un consumidor experto, de este modo, los vinos premiados se acercan al máximo al gusto del consumidor final, al tiempo que reciben el aval de la profesión.