La concentración de nitratos en el agua del grifo supera el máximo recomendado en Cambados y Vilagarcía

Tractor sulfatando en un viñedo de O Salnés, en una imagen de archivo Cedida

El anuncio de la Xunta el pasado año sobre la propuesta para declarar zona vulnerable a contaminación por nitratos a Cambados, Meis, Vilanova y Ribadumia —tras arrojar valores superiores a los permitidos en aguas superficiales y subterráneas— creó alarma en el sector primario en la comarca, que descartaba que la contaminación por nitratos contara con un origen agrario. Una declaración que, precisamente, se suspendió hasta conocer con exactitud si realmente se producía dicha contaminación y qué causaba dichos valores alarmantes.

Y es que, precisamente, Greenpeace lanzó ayer un mapa interactivo sobre los municipios con agua contaminada por nitratos, por el Día Mundial de la Salud, que recoge la última información consolidada (2024) y publicada por el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac) del Ministerio de Sanidad, en el que se constata que la calidad del agua del grifo en la comarca de O Salnés es muy buena. Así, solo Cambados y Vilagarcía superan el nivel máximo recomendado por la ciencia (6 miligramos por litro) en el agua para prevenir enfermedades como el cáncer colorrectal. De este modo, tanto Vilanova como Meis y Ribadumia se sitúan por debajo de esta marca. Una cuestión no menor, ya que solo lo consiguen un 48,83% de los municipios de España.

En el caso de los dos concellos salinienses afectados, Cambados se encuentra precisamente en el límite, con una concentración de nitratos de 6 miligramos por litro, mientras que en Vilagarcía este valor alcanza incluso los 19 miligramos por litro.

Cabe señalar que, en cualquier caso, ambas se encuentran muy por debajo del límite legal, situado en los 50 miligramos por litro —que en Galicia solo superan Trasmiras y Láncara—. Sin embargo, desde Greenpeace apuntan a que este límite ”ya no sirve para protegernos frente a las enfermedades que puede generar la exposición a esta sustancia, muy en particular, frente al cáncer colorrectal, el cáncer con mayor incidencia en España”. Por ello recomiendan reducir este marca nueve veces, a tan solo 6 miligramos por litro, que dejaría a estos dos municipios salinienses —Vilagarcía y Cambados— además de a todo el margen norte de la Ría —Ribeira, Boiro, Rianxo y A Pobra— por encima del límite recomendado para el consumo humano.

En cuanto a las causas, Greenpeace apunta a un “uso masivo de fertilizantes sintéticos en la agricultura intensiva y las deyecciones de los animales explotados por la ganadería intensiva y sus macrogranjas” y clama a las administraciones para legislar en la materia.