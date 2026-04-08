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Cambados

La Banda de Castrelo se subirá al escenario de A Xuventude con su Concerto de Primavera

A. Louro
08/04/2026 20:33
Banda de Música de Castrelo
Banda de Música de Castrelo
Mónica Ferreirós
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La Banda de Música de Castrelo es una de esas agrupaciones musicales que es sinónimo de garantía y que llenan de público cada actuación que organizan en Cambados. Y la de este fin de semana no será una excepción. Así, la banda se subirá este sábado al escenario del Auditorio de A Xuventude para celebrar su Concerto de Primavera que, dirigido por Nicolás Portas, permitirá brillar a algunos de sus músicos como solistas.

Así, con un programa “con moitos contrastes, desde pasodobres ata bandas sonoras e músicas do mundo”, el protagonismo recaerá para María Núñez, al Saxofón, y Gonzalo Alcalde, Jorge Alfonso, Adrián Almonte, Manuel Diz y Nuno Correa al trombón.

Será a partir de las ocho y media de la tarde y da continuidad a su programa musical tras cerrar un nuevo lleno en su tradicional Concerto de Nadal y actuar recientemente en las procesiones de la siempre multitudinaria Semana Santa cambadesa. El concierto complementará así la programación cultural del Concello, que llevará el próximo domingo 19 de abril a la Igrexa de Fefiñáns el concierto del coro Tolemia’s Consort.

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