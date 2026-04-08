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Cambados

El Sergas premia por partida doble al ambulatorio de Cambados por su plan local de salud

A. Louro
08/04/2026 20:29
Premiados durante la gala celebrada hoy
Premiados durante la gala celebrada hoy
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La Consellería de Sanidade ha reconocido por partida doble el plan local de salud del ambulatorio cambadés en las categorías de liderazgo y desarrollo. Un plan que tiene como objetivo que el personal de cada centro participe en labores de promoción y prevención de la salud, en colaboración con los servicios de su municipio, los centros educativos, los servicios sociales, las asociaciones y la ciudadanía, permitiendo una mejor organización del trabajo y el desarrollo de la función comunitaria de los centros de salud.

El conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, participó en el acto de entrega de la sexta edición de los Premios dos Plans locais de Saúde, que reconocieron así el labor de catorce ambulatorios, entre ellos el de Cambados, que junto al de A Estrada fue el único en conseguir triunfar en dos categorías diferentes.

Durante el acto, Gómez destacó el éxito del plan local de salud, que desarrollan en la actualidad 121 servicios de atención primaria, llegando a más de 2,2 millones de gallegos. No obstante, recordó que el objetivo es llegar al 100% de la población en este año, tras sumar el pasado ejercicio 26 nuevos planes que dan cobertura a 22 concellos.

Un modelo, según recalcó el conselleiro, que apuesta por abrir los centros de salud a la comunidad y acercar la sanidad a los hogares, integrando la atención y aprovechando las tecnologías. Así pues, según recalcó Gómez, para redefinir el sistema sanitario hace falta hacerlo conociendo de antemano a la población y escuchando sus necesidades para actuar donde realmente importa que es en su día a día.

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