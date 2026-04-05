El nuevo cuartel permitirá tener en Cambados a un total de 131 agentes de la Guardia Civil

El Delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en un acto con el instituto armado | cedida

El futuro cuartel de la Guardia Civil de Cambados albergará, una vez puesto en marcha, a un total de 131 agentes. Así lo confirmaron ayer desde la Delegación del Gobierno en Galicia, indicando que estas dependencias centralizarán patrullas de servicios como Protección de la Naturaleza, Policía Judicial, así como Fiscal y Fronteras, entre otras unidades.

En la planta baja se situarán las dependencias de atención al público, como son la oficina de diligencias, las oficinas de intervención de armas, el área de atención ciudadana y la Emume, de atención a mujeres y menores.

Más de treinta vehículos

Además, se construirán en su interior cinco calabozos y contará con 37 vehículos oficiales y 16 pabellones, en una superficie de cerca de 2.200 metros cuadrados, situada en calle Valle-Inclán, en la misma parcela donde estaba el cuartel primitivo, indicaron ayer.

Fue con motivo de una comparecencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que destacó el “investimento histórico do Goberno de España para a creación de infraestruturas de seguridade en Galicia a través da construción de novos cuarteis da Garda Civil en Cambados e A Fonsagra”.

Dos proyectos que, en palabras de Blanco, suponen “unha clara aposta por mellorar as condicións nas que as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado desenvolven o seu traballo de protección á cidadanía”.

“O fortalecemento da seguridade e a modernización das infraestruturas en Galicia é unha prioridade para o Goberno de España, que continúa facendo un esforzo inversor para mellorar a calidade de vida de toda a sociedade galega”.

Las dependencias albergarán 37 vehículos oficiales, cinco calabozos y un total de 16 pabellones

Pedro Blanco añadió a este respecto que “Galicia é a segunda comunidade autónoma máis segura do país, en gran medida como consecuencia das políticas que este Goberno leva a cabo en materia de seguridade”.

En este sentido, destacó el incremento en un 7,2% del número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Galicia cuenta con el mayor número de efectivos de su historia con 8.895 agentes operativos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Galicia terminó el año con una tasa de criminalidad de 35,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Esta cifra supone más de 15 puntos por debajo del promedio nacional, situando a la Comunidad como la segunda más segura de España. Blanco puntualizó que “Galicia é unha das comunidades máis seguras, o que redunda nunha maior calidade de vida para a cidadanía”.

El 44,5% de las infracciones penales conocidas fueron esclarecidas en 2025, la mejor cifra de la última década y dos puntos por encima de la inscrita hace dos años, concluyen desde la Delegación del Gobierno.