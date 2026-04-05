El conductor de una moto resulta herido en un aparatoso accidente de tráfico en Castrelo

Los vehículos accidentados, en el punto | cedida

Los servicios de emergencias de la comarca atendieron un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la noche del sábado al domingo en el término municipal de Cambados y que se saldó con al menos una persona herida, que necesitó asistencia sanitaria.

Según indicaron fuentes de este operativo de emergencias participantes en las labores en el lugar del suceso, se trató de un accidente por la colisión entre un turismo y una moto.

A consecuencia de este impacto resultó herido el piloto del vehículo de dos ruedas.

Trasladado

Siempre según las mismas fuentes, el siniestro se produjo en la carretera de titularidad autonómica PO-550, a su paso por Castrelo, en Cambados.

El conductor de la moto que resultó herido, de unos 29 años de edad y vecino, al parecer, de la misma localidad cambadesa, tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés en una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, hacia el Hospital do Salnés. Estas mismas fuentes apuntan que se aquejaba de dolor cervical, torácico, lumbar y también sufría de diversas magulladuras.

En el operativo participaron además Emerxencias Cambados y la Guardia Civil de Tráfico.