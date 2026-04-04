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Cambados

Un joven sufre el aplastamiento de una pierna entre un camión y un toro mecánico en Sete Pías

Redacción
04/04/2026 21:12
Operativo de emergencias en el lugar del accidente, en Sete Pías
Operativo de emergencias en el lugar del accidente, en Sete Pías
| cedida
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Las emergencias actuaron hoy  en un operativo a consecuencia de un accidente laboral ocurrido en el Polígono Industrial de Sete Pías, en término municipal de Cambados.

Según indicaron fuentes participantes en el operativo de urgencia, al parecer, un trabajador de unos 24 años de edad sufrió un aplastamiento de una pierna entre un camión y un toro mecánico.

El suceso ocurrió hacia las 6:30 de la mañana del viernes al sábado y el joven necesitó ser trasladado en ambulancia al Hospital do Salnés debido a las lesiones sufridas en el accidente.

El operativo

La central del 112 Galicia coordinó una alerta en la que fueron movilizados al punto efectivos de Emergencias Cambados, así como personal de Urxencias Sanitarias-061 Galicia y agentes de la Guardia Civil con base en la la misma localidad cambadesa

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