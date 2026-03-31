Los Espumosos vendieron 2.000 copas y se consolidan antes de Semana Santa

Cata de estos vinos durante la puesta de largo de esta edición | Mónica Ferreirós

Las XII Xornadas de Viños Espumosos Rías Baixas ‘Essspop’, que Cambados acogió este pasado fin de semana, batieron récord de afluencia, con un “50 ou 60% máis de visitantes que outros anos”, valoró hoy el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela. Además, las ventas se situaron en buenos niveles, con la salida de 2.000 copas y 1.300 botellas servidas por el total de catorce bodegas participantes.

Todo ello llevan al edil a dar por “plenamente consolidado” el cambio de fecha, que apostó por mover esta celebración al fin de semana de inicio de la Semana Santa. “Foi un acerto”, valoró. “Bebeuse máis viño e temos máis turistas, nunha fin de semana que non se solapa con ningún outro gran evento a nivel de Galicia”. “O cambio de data para Semana Santa está sendo un éxito de participación, crecendo de forma exponencial de ano a ano”, añadió.

El domingo, de Ramos, fue la jornada en la que más gente hubo. De hecho, al mediodía hubo incluso un corte en el abastecimiento de catavinos, uno de los detalles logísticos a mejorar de cara a próximas ediciones, pero también un indicador claro de que la afluencia desbordó las expectativas de la organización.

Por ello, el edil avanzó que entre este y la próxima semana mantendrán ya una primera reunión de valoración de la cita y también para comenzar a perfilar la futura edición.

Con mucho potencial

Para Abal Varela, una fiesta alrededor de los espumosos de Rías Baixas es una nueva oportunidad para “desestacionalizar” tanto turismo en Cambados como consumo de vino. Este producto “gusta moito”, “marida moi ben con todo tipo de comida”, está llamado a aumentar en producción en los próximos años en la Denominación de Origen e incluso “hai a quen lle gusta máis que o propio albariño”.

“Temos que dar a coñecer este viño con burbullas”, convencido de que “é un reclamo turístico moi importante para Cambados. Somos a capital do viño en Galicia e temos un papel protagonista na promoción do viño e de Rías Baixas” que es necesario seguir abanderando, dijo.

Sobre las críticas a la limpieza de la portavoz del PP, señaló que, teniendo en cuenta que el desmontaje tuvo lugar el lunes y este martes a mediodía estaba todo “recollido e limpo”, las consideró infundadas: “Hai que ser sensatos”, concluyó.