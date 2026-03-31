La DO Rías Baixas logra cinco grandes oros en los Premios Bacchus a los mejores vinos a nivel internacional

El certamen se celebró estos días en Madrid | cedida

La Denominación de Origen Rías Baixas inauguró la temporada de premios con un total de 32 marcas galardonadas en el XXIV Concurso Internacional de Vinos Bacchus, diez más que en 2025. Un certamen vinícola en el que cinco Rías Baixas, de las añadas 2018, 2024 y 2025, fueron distinguidos con el Gran Bacchus de Oro, al haber conseguido uno de los 51 vinos que registraron una puntuación superior a 93 puntos. Cinco distinciones que sitúan a Rías Baixas como la denominación de origen de vinos tranquilos —aquellos sin burbujas ni efervescencias— con más Grandes Bacchus de Oroso en esta edición.

Además, otros 21 vinos de esta denominación recibieron el Bacchus de Oro —con más de 89 puntos—, de los cuales siete son de la añada 2025, otros siete de la de 2024, uno de la añada 2023, tres de la de 2022 y otros tres de 2020. Veinte de esos Bacchus de Oro son vinos blancos, mientras que uno de los premiados es un tinto de la añada 2024. Finalmente, 6 vinos fueron premiados con el Bacchus de Plata, con puntuaciones entre 85 y 89 puntos; cuatro de la añada 2024 y dos de la añada 2025.

El XXIV Concurso Internacional de Vinos Bacchus reunió en Madrid un total de 1.540 vinos procedentes de 17 países, donde España se alzó en lo más alto de pódium, seguido por México, Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil y Portugal. República Checa, Italia, Georgia, Australia, Alemania y Eslovaquia, completaron el pódium internacional de Bacchus 2026.

Más de 1.500 referencias

Esas 1.540 referencias fueron valoradas a través de catas a ciegas por un jurado integrado por 100 catadores procedentes de 26 países. Promovido por la Unión Española de Catadores (UEC), se consolida en su edición número veinticuatro como uno de los Grand Cru del calendario anual de grandes concursos vinícolas del mundo. Una referencia internacional avalada por el rigor e independencia de la Unión Española de Catadores como organizadora desde 1996, y por la participación de un centenar de prestigiosos líderes de opinión nacionales e internacionales como jurados de Bacchus 2026, incluyendo Masters of Wine, Masters Sommelier, sumilleres, importadores, responsables de compras y comunicadores, indicaron hoy desde la propia Do Rías Baixas.

El certamen está reconocido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y avalado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Federación Mundial de Grandes Concursos de Vinos y Licores (Vinofed).