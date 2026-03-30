Los Espumosos se despiden con la aspiración de convertirse en un nuevo Albariño

XII Xornadas de Viños Espumosos Rías Baixas ‘Essspop!' Mónica Ferreirós

Cambados despidió ayer sus XII Xornadas de Viños Espumosos Rías Baixas ‘Essspop!’ superando las expectativas y consolidando la Semana Santa como fecha clave para celebrar esta promoción de bodegas locales. El concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, adelantó que el objetivo ahora es promocionar esta cita hasta alcanzar el nivel de fama que ostenta la festividad del Albariño.

“La valoración que hacemos es fantástica y ratifica el cambio que hicimos el año pasado, porque está claro que apetece más beber vino en Semana Santa y además tenemos más visitantes”, explicaba Abal. Y es que en 2025 el Concello optó por cambiar la fecha de estas jornadas -que se celebraban en diciembre- para mejorar sus resultados ya que en ese mes no funcionaban como se esperaba.

“Si hablamos de cifras creo que este año podemos haber vendido el doble que el año pasado. El tiempo acompañó y se consolidó este cambio de fecha”, insistió el concejal, que destacó también la “increíble calidad” de los espumosos que están elaborando las bodegas. “Hay gente a la que el espumoso le está gustando más que el albariño”, afirmaba.

Bodegas sin existencias

Las jornadas comenzaron el viernes con “una primera toma de contacto” y más de una decena de bodegas. El sábado todo fue a mejor con la llegada de cientos de aficionados del vino y curiosos que no quisieron perderse la oportunidad de probar algunos de los productos de promoción. Además, los conciertos -en el caso del sábado el tributo a Hombres G- también resultaron ser un atractivo para los asistentes. Ayer, el último día, fue sin duda la jornada grande de los espumosos “estaba todo el Pazo Torrado abarrotado”, de hecho algunas de las bodegas que participaban se quedaron sin existencias.

Una promoción nacional

Abal recordó que este año las Xornadas de Viños Espumosos se promocionaron en Ourense, pero ahora tiene claro que deben dar un paso más. “Vamos a hacer un trabajo muy especial para que todos sepan que en Semana Santa se va a Cambados. Nos iremos a Madrid, a toda España, porque queremos que la gente lo disfrute”, sentenció el edil.