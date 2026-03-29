El PP de Cambados culpa al gobierno de perder los fondos del Plan Extra para el skate park

Sabela Fole PP Cambados Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PP de Cambados lamenta que el gobierno local haya perdido los fondos del Plan Extra de la Diputación, que impedirán al Concello recibir más de 400.000 euros para la construcción de un skate park en O Pombal. Cambados no recibirá esta financiación porque el presupuesto del proyecto no llegó hasta el mínimo.

Los populares relataron que, tras el dictamen de la Diputación sobre el Plan Extra, el cuatripartito trató de cambiar el proyecto “a todo correr” para aumentar los insuficientes 429.000 euros y alcanzar el listón de 450.000 fijado en las bases. Así, según se recoge en una resolución de la Alcaldía, “curiosamente detectaron de súpeto que faltaba un estudo xeotécnico que incrementou o custe en 21.660 euros e que, deste xeito, superaríase o citado listón dos 450.000 euros”.

Los populares lamentan ahora que el gobierno tratara de arreglar en seis días lo que hicieron mal durante varios meses. La portavoz municipal, Sabela Fole, criticó tanto la redacción de una actuación insuficiente como los modificados posteriores para intentar salvar su imagen. “Unha vez máis estamos ante unha auténtica chapuza do cuatripartito que en vez de Pepe Gotera e Otilio protagonizaron Samuel Lago e José Ramón Abal”.