Viticultores Rías Baixas votan por mantener el rendimiento de la uva con ajustes puntuales

Racimos de uva en una viña de O Salnés, durante la campaña de vencimia Mónica Ferreirós

La Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas se reunió en Ribadumia para clarificar su posicionamiento ante la propuesta de modificación de los rendimientos de la D.O. Rías Baixas.

La entidad desmiente las acusaciones difundidas por una organización agraria de dar apoyo a la modificación de los rendimientos de la D.O. Rías Baixas y explican que lo que proponen es que se mantenga el rendimiento actual del pliego de condiciones de la D.O. Rías Baixas de 12.000 kilogramos por hectárea y que se pueda subir o bajar excepcionalmente en determinadas campañas.

Además, la organización asegura que para que los viticultores entendiesen la necesidad de adoptar algún tipo de medidas, informaron a sus afiliados de la realidad actual, valorando las superficies de viñedo inscritas en la D.O., el potencial productivo que aún está sin inscribir, las producciones actuales y previsiones futuras, así como su comercialización, constatando así un desequilibrio entre producción y comercialización.

Por todo ello, la agrupación solicita al Consejo Regulador que se restrinjan las plantaciones de viñedo en las próximas tres campañas, el período máximo contemplado en la normativa actual.