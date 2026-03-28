Adjudican por 9,3 millones el nuevo proyecto para el cuartel de Cambados
El subdelegado del Gobierno pide “despulpas ao pobo” por la demora, debido a problemas en la cimentación
Día histórico para Cambados. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, Siepse, procedió ayer a la adjudicación de la obra de construcción del cuartel de la Guardia Civil en el municipio. Lo hizo en favor de la empresa Seranco SAU, por un presupuesto total de 9.324.986 euros.
Tanto el alcalde, Samuel Lago, como el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, valoraron muy positivamente el anuncio, que consolida una esperada salida para un proyecto paralizado debido a las dificultades técnicas sobrevenidas una vez empezados los trabajos. Los imprevistos en la fase de cimentación motivaron hasta dos cambios del proyecto inicial y, tal y como recordaba ayer el regidor, la necesidad de un tercer modificado aconsejó desistir de aquel procedimiento ya contratado y modificado en dos ocasiones para comenzar una nueva redacción y licitación.
Hubo temor
El regidor cambadés reconoció que cuando se rescindió el anterior contrato, “nese momento tivemos un pouco de temor”, de que “caese no olvido”, “pero o certo é que reactivamos a maquinaria e, a raíz de conversas constantes coa Subdelegación do Goberno e Siepse”, se consiguió sacar adelante este nuevo contrato.
Lago, de hecho, destacó que los sucesivos compromisos de la sociedad estatal fueron cumpliéndose, uno por uno, incluso en materia de plazos. “Aínda en risco de quedar como uns pesados, mantivemos contactos constantes con eles e o certo é que cumpriron con todos os prazos que foron dando: para a redacción do proxecto, para a dirección de obra e agora para a adxudicación” de la ejecución.
“Estamos moi satisfeitos e cremos que, desta si, hai un proxecto á medida do que Cambados se merece”.
Más efectivos
Lago también indica que, una vez ejecutado el nuevo cuartel, Cambados contará con “unha Capitanía, real”, que se “exerza desde aquí, o que suporá un importante incremento da Garda Civil e forzas de seguridade no pobo”.
“Estamos moi contentos porque era unha obra moi esperada e levamos moito tempo pelexando” por su consecución, concluyó este viernes el primer edil cambadés.
También se refirió ayer a esta adjudicación Abel Losada. “Cando hai dous anos tomei posesión como subdelegado do Goberno, unha das primeiras chamadas que recibín foi a do alcalde de Cambados, que me expresou a súa preocupación pola paralización das obras do cuartel da Garda Civil”.
“Día de agradecementos”
Finalmente, ayer, “cando as obras veñen de ser adxudicadas por 9,3 millóns, é un día para os agradecementos: para o alcalde polo seu interese, para o actual coronel da Garda Civil, Manuel Touceda, e o anterior, Simón Venzal, e para o presidente da Sociedade de Infraestruturas Penitenciarias e de Seguridade (Siepse), Juan José Torrejón, que se comprometeu a impulsar esta obra e cumpriu”. “Finalmente, creo que é de xustiza citar á anterior subdelegada, Maica Larriba, que impulsou no seu día esta actuación”.
“Pedir desculpas ao pobo”
El subdelegado, además, añadió que “tamén é un día para pedirlle desculpas ao pobo de Cambados, porque é difícil de explicar que unha obra adxudicada no seu día se paralizara porque se calculou mal a cimentación e isto se teña traducido nun atraso considerable”, lamentó.
“En todo caso, ben está o que ben acaba. O importante é que, dentro dun par de anos aproximadamente, o cuartel de Cambados será unha realidade e a cidadanía de toda a comarca de Arousa, que é especialmente sensible para nós por razóns obvias, disporá dun mellor servizo público nunha materia tan sensible como é a seguridade”, expresó Losada.
El nuevo horizonte, finales de 2027
La previsión inicial era la de poder tener el nuevo cuartel listo en 2024, pero los problemas técnicos aparecidos sobre el terreno echaron ya hace mucho esas previsiones por tierra.
Con la adjudicación formalizada ayer, se desatasca por fin un proyecto millonario que lleva paralizado desde hace alrededor de tres años, a causa de problemas geológicos detectados a posteori en la parcela.
Según recogía el nuevo pliego, las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses y el objetivo es que, manejando esos nuevos cálculos, pueda estar listo hacia la recta final de 2027.
El proyecto contempla la construcción de una edificación de dos bloques independientes en paralelo al frente de la parcela, disponiendo el edificio institucional, que alojará todas aquellas dependencias y unidades operativas y logísticas que requiere la Guardia Civil, inmediato a la Rúa Valle Inclán, y las viviendas, que necesitan de un mayor grado de privacidad, en el interior de la parcela.