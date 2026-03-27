La propuesta de bajar el cupo de producción por hectárea salta a la política: “É un debate interesado e fraudulento”

Un viñedo, en la comarca de O Salnés Gonzalo Salgado

El debate entorno a una posible reducción en los cupos de producción de uva por hectárea en la Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas ha levantado una fuerte oposición en cooperativas y productores de O Salnés, que se han organizado para expresar su rechazo a una medida que, aseguran, atentaría especialmente contra los intereses de los pequeños viticultores. Una tesis que defendió ayer Unións Agrarias, a través de una moción presentada por el PSOE en el Pleno de Cambados, que se aprobó por unanimidad.

En esta proposición plenaria, la Corporación apoyó el rechazo a que pueda materializarse la propuesta que habría encima de la mesa para reducir los rendimientos por hectárea en la DO. Además, la moción incluyó —a través de una enmienda del Bloque— la petición a la Xunta y a la Consellería de Medio Rural de la realización de un estudio técnico que analice la viabilidad de modificar el cupo de producción o de cualquier otra realidad necesaria para solventar los problemas del sector, afectado en la actualidad por una bajada de consumo de vino y cierta incertidumbre en mercados extranjeros, por la implantación de aranceles.

También presentó una enmienda Cambados Pode que no fue aprobada. En su caso, José Ramón Abal requería incluir en la proposición el rechazo a la propuesta —que no salió adelante todavía en el Congreso— de reducir la tasa de alcohol al volante, al entender que sería un perjuicio importante para el sector, influyendo en el consumo de vino y en la hostelería. En cualquier caso, recalcó su apoyo a la moción presentada por el PSOE para apoyar a los viticultores en un contexto en los últimos años en el que el precio de la uva ya ha estado en descenso, a lo que “se se lle suma unha baixada de rendemento sería unha perda económica importantísima”.

Por su parte, la portavoz popular, Sabela Fole, también respaldó la medida, recalcando su posición “ao lado do sector”, pero afeó que se tratase de una “moción sobre un futurible”, ya que la propuesta no llegó a debatirse ni a aprobarse.

Lo cierto es que el Consello Regulador celebra hoy un pleno ordinario en el que la medida —envuelta en cierta división dentro del sector— no se llevará finalmente a debate (aunque la idea inicial era que llegara a figurar en el orden del día), al igual que el coto a nuevas plantaciones.

La cuestión irá al Parlamento

Aún así, el BNG comarcal dio ayer una rueda de prensa previa al Pleno cambadés en la que mostró su rechazo a una reducción en los rendimientos por hectáreas dentro de la DO. Un debate que consideraron “interesado e fraudulento” y instaron a la Xunta a la toma de medidas y elaboración de un estudio técnico sobre la situación del sector para planificar medidas en este sentido, de ser necesarias.

Por ello, al entender que la Xunta es la “administración competente” en esta materia, el partido presentó ayer una iniciativa para debatirla en el Parlamento de Galicia sobre esta cuestión. Así lo explicó el responsable de Medio Rural del Bloque, Secundino Fernández, que apuntó a que la propuesta parte de la Asociacion Agraria de Galicia (Asaga), a la que señaló como “adlátere” del Partido Popular de Galicia, “mentres eles están calados e non toman ningunha medida”.

El BNG ofreció una rueda de prensa Gonzalo Salgado

Cabe señalar, no obstante, que Asaga ya confirmó que, ante la importancia de medidas de esta índole, debería contar antes con un “consenso case total” que ahora no había en el Consello Regulador, formado por bodegas, cooperativas y viticultores.

En la misma línea a Fernández se pronunció Montse Prado, diputada en el Parlamento gallego del BNG, que reclamó que cese un debate que crea tensión en un sector que “precisa estabilidade”. “Unha proposta que xurde do entorno de Asaga e do Partido Popular”, asociación que, recordó Prado, “é maioritaria dentro do Consello Regulador”, por lo que se preguntó qué se busca realmente estableciendo un debate que “afectaría principalmente aos pequenos viticultores”. La diputada nacionalista, por ello, reiteró la necesidad de realizar un estudio sobre la situación del sector para comprobar si realmente existe un exceso de producción y, en caso de que así sea, “por que non se pon o foco nas grandes adegas, fundamentalmente as de capital foráneo, que están aumentando as plantacións?”, reclamó Prado.

Mercado negro

Así pues, desde el Bloque concluyeron que la medida expuesta como está en este momento solo “beneficiarían a unha pequena parte, perxudicando enormemente á outra, sobre todo aos pequenos viticultores”. Los beneficiados, señaló Prado, serían algunas bodegas que podrían comprar la uva a un precio inferior al normal. Una situación que se daría, indicó, al darse una producción que excediese el cupo de rendimientos por hectárea —especialmente en los pequeños productores— que “podería provocar que a uva que quedase sen vender pase a canles comercializadoras paralelas, é dicir, ao mercado negro”, lo que afectaría de forma importante en el precio de la uva. Y más concretamente en la subzona de O Salnés, donde más pequeños viticultores se concentran en la DO, “a máis importante de Galicia” y que concentra “case o 80% da produción vitícola” de la Comunidad.

“Non podemos meternos nestes debates falsos, que levan a enfrentamentos” dentro del sector por culpa de “un debate falso e interesado”. Por ello, llaman a un estudio concreto sobre las carencias del sector, que además de tratarse ya en el Pleno llevarán al Parlamento.