La construcción del nuevo cuartel de Cambados ya tiene propuesta de adjudicación por 9,3 millones

Parcela de la Rúa Valle-Inclán D.A.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) ya cuenta con propuesta de adjudicación para la construcción del ansiado nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cambados. Al proceso de licitación, abierto el pasado mes de noviembre, se presentaron una quincena de propuestas, siendo finalmente excluidas del procedimiento cuatro y obteniendo la máxima puntuación la entidad Seranco SAU, con una propuesta económica de 9.324.986 euros, IVA incluido.

El objetivo es poder formalizar la adjudicación en las próximas semanas y poder desatascar un proyecto millonario que lleva paralizado desde hace casi tres años a causa de problemas geológicos en la parcela. Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses y el objetivo es que esté operativo en 2027. Se contempla una edificación de dos bloques independientes en paralelo al frente de la parcela, disponiendo el edificio institucional, que alojará todas aquellas dependencias y unidades operativas y logísticas que requiere la Guardia Civil, inmediato a la Rúa Valle Inclán, y las viviendas, que requieren un mayor grado de privacidad, en el interior de la parcela.