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Cambados

El flechazo de James Rhodes con Cambados antes de su concierto en Vilagarcía

El pianista pisó por primera vez la capital del albariño y elogió su "luz"

Fátima Frieiro
27/03/2026 13:05
El pianista británico estuvo en la capital del albariño antes de su actuación en Vilagarcía
El pianista británico estuvo en la capital del albariño antes de su actuación en Vilagarcía
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James Rhodes disfruta estos días del clima y de los paisajes de la comarca de O Salnés antes de su concierto de este viernes en Vilagarcía. El pianista británico pisó por primera vez Cambados y se quedó prendado de su luz y su "duende". A su perfil en redes sociales - que siguen miles de personas- subió instantáneas de la zona del Parador, de A Calzada, de As Palmeras o de la Praza do Concello.

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