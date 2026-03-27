El flechazo de James Rhodes con Cambados antes de su concierto en Vilagarcía

El pianista británico estuvo en la capital del albariño antes de su actuación en Vilagarcía

James Rhodes disfruta estos días del clima y de los paisajes de la comarca de O Salnés antes de su concierto de este viernes en Vilagarcía. El pianista británico pisó por primera vez Cambados y se quedó prendado de su luz y su "duende". A su perfil en redes sociales - que siguen miles de personas- subió instantáneas de la zona del Parador, de A Calzada, de As Palmeras o de la Praza do Concello.