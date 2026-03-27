Cambados descorcha tres días de eventos alrededor de los mejores vinos espumosos de la comarca

Autoridades durante el brindis inaugural | cedida

Una amplia muestra de los mejores vinos espumosos de la comarca de O Salnés se puede degustar desde la tarde de hoy en el parque de Torrado de Cambados. La localidad inauguró este viernes la que es ya XII edición de las ‘Xornadas de Viños Espumosos Rías Baixas ‘Essspop!’, que tendrán continuidad este sábado con catas, maridajes y otras propuestas complementarias, como actuaciones musicales.

Así lo destacó en la inauguración el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, en una cita que reúne a una docena de bodegas de la zona, de Cambados, pero también de Meaño, Meis, Ribadumia, Vilanova de Arousa y Portas: Martín Códax, Albamar, Infindo, Pablo Padín, Paco & Lola, Serylau, Castro de Gondes, Mar de Frades, Terra de Asorei, Tomada de Castro, Golpe a Golpe y Terras de Lantaño.

Algunos de los primeros asistentes a estas jornadas | Mónica Ferreirós

El programa incluía ya hoy el concierto de Take It Easy, Este sábado, la cita abrirá desde el mediodía, hasta la 15 horas y con concierto de Chiña a las 13:30. Por la tarde volverán las degustaciones y zona gastro, desde 19 y 20 horas, con música de Sufre Mamón y Tributo a Hombres G, a las 20:30.

El domingo el programa será solo al mediodía, con apertura de las actividades a las 12 horas y concierto de GaliFank Grass, desde las 13:30. Invitan a vecinos y visitantes a disfrutar del evento.