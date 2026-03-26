Martín Códax reabre el viñedo de Pé Redondo para visitas en Semana Santa

Una de las visitas a Pé Redendo Cedida

Bodegas Martín Códax reabre esta Semana Santa el centro enoturístico de Pé Redondo que, tras la buena acogia durante su apertura el pasado otoño, volverá a ofrecer al público una experiencia centrada en el paisaje, el viñedo y el origen de sus vinos.

A partir del próximo 1 de abril, este espacio recupera su actividad como parte de la oferta de enoturismo de la bodega, consolidándose como una propuesta complementaria a la visita habitual y permitiendo al visitante acercarse de forma directa al territorio y al trabajo vitícola que define su proyecto colaborativo.

Situado en un enclave de especial valor paisajístico y vitícola, Pé Redondo ofrece una experiencia vinculada al entorno natural y a la interpretación del paisaje, reforzando el vínculo entre vino, territorio y cultura. Esta reapertura coincide, además, con uno de los momentos de mayor afluencia enoturística del año, en el que Martín Códax amplía nuevamente sus propuestas para quienes visitan Rías Baixas y buscan experiencias ligadas al vino y al territorio, según destacaron desde la bodega mediante un comunicado.

Pazo de Almuíña

De igual modo, la cooperativa cambadesa también dará el pistoletazo de salida esta Semana Santa a su programación en el Pazo de Almuíña, situado en Arbo (subzona de O Condado do Tea), con dos propuestas enoturísticas. La primera, una visita guiada por los viñedos del pazo, seguida por una cata comentada de dos vinos representativos de la bodega. La segunda, “Enólogo por un día”, invita a cada participante a elaborar su propio vino a partir de una selección de monovarietales, experimentando con proporciones y matices hasta lograr una creación personalizada.

Las propuestas pueden reservarse de forma independiente a través de la página web de la bodega para poner en valor el vínculo entre vino, paisaje y patrimonio.