Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Martín Códax reabre el viñedo de Pé Redondo para visitas en Semana Santa

A. Louro
26/03/2026 21:15
Una de las visitas a Pé Redendo
Una de las visitas a Pé Redendo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Bodegas Martín Códax reabre esta Semana Santa el centro enoturístico de Pé Redondo que, tras la buena acogia durante su apertura el pasado otoño, volverá a ofrecer al público una experiencia centrada en el paisaje, el viñedo y el origen de sus vinos.

A partir del próximo 1 de abril, este espacio recupera su actividad como parte de la oferta de enoturismo de la bodega, consolidándose como una propuesta complementaria a la visita habitual y permitiendo al visitante acercarse de forma directa al territorio y al trabajo vitícola que define su proyecto colaborativo.

Situado en un enclave de especial valor paisajístico y vitícola, Pé Redondo ofrece una experiencia vinculada al entorno natural y a la interpretación del paisaje, reforzando el vínculo entre vino, territorio y cultura. Esta reapertura coincide, además, con uno de los momentos de mayor afluencia enoturística del año, en el que Martín Códax amplía nuevamente sus propuestas para quienes visitan Rías Baixas y buscan experiencias ligadas al vino y al territorio, según destacaron desde la bodega mediante un comunicado.

Pazo de Almuíña

De igual modo, la cooperativa cambadesa también dará el pistoletazo de salida esta Semana Santa a su programación en el Pazo de Almuíña, situado en Arbo (subzona de O Condado do Tea), con dos propuestas enoturísticas. La primera, una visita guiada por los viñedos del pazo, seguida por una cata comentada de dos vinos representativos de la bodega. La segunda,  “Enólogo por un día”, invita a cada participante a elaborar su propio vino a partir de una selección de monovarietales, experimentando con proporciones y matices hasta lograr una creación personalizada.

Las propuestas pueden reservarse de forma independiente a través de la página web de la bodega para poner en valor el vínculo entre vino, paisaje y patrimonio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina