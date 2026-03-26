La Xunta invita al alumnado de Corvillón a reflexionar sobre el papel de la mujer a través del cine

La directora xeral, Judith Fernández, visitó el colegio Gonzalo Salgado

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta, Judith Fernández, asistió a la proyección de un corte sobre igualdad de género en el CEIP de Corvillón, uno de los doce centros de la provincia que participan en este curso en el programa ‘Cinema con perspectiva’, organizado por la Consellería de Educación.

Una actividad que desarrolla en colaboración con el Festival Internacional Cinema de Bueu (FICBueu) y que se dirige a alumnado de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 1º de Educación Secundaria, a través de dos actividades. Por una parte, la proyección de un corto para fomentar entre el estudiantado el papel de la mujer en la sociedad, la violencia de género y las desigualdades. Así, una vez concluida la pieza audiovisual, se abre un coloquio moderado por un especialista, con el objetivo de estimular la capacidad reflexiva y analítica del alumnado sobre los valores y los mensajes ocultos en materia de igualdad presentes en los cortos.

La segunda actividad consiste en un obradoiro educativo para la creación de una producción audiovisual (corto, anuncio publicitario, vídeo musical o entrevista, entre otros) sobre igualdad de género, lo que permite adquirir formación sobre lenguaje audiovisual.