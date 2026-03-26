El exgerente de Porto de Cambados niega su responsabilidad y alega falta de formación contable

Eviscerado de vieira en la planta de Porto de Cambados Mónica Ferreirós

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el exgerente de Porto de Cambados, J.L.S., y su pareja por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. Así, en la segunda y última vista del juicio, el principal acusado negó su responsabilidad en el agujero económico de la empresa de la vieira, propiedad de la Cofradía de Cambados. En este sentido, alegó que carecía de formación contable y apuntó al Pósito como responsable por las pérdidas registradas en el periodo en el que ocupó la gerencia de la firma. Unas declaraciones a las que se suscribió también su pareja.

El abogado de la acusación particular, Ramón Sabín, señaló tras la vista que, pese a la negación de los hechos, los acusados “incurriron en contradicións e non explicaron a onde foi a parar todo ese diñeiro que desapareceu” y calificó la gestión realizada en la firma de la Cofradía como “unha trapallada”

Asimismo, el principal acusado explicó también —sobre el cobro en efectivo por las vieiras— que algunos de los clientes solicitaron realizar estos pagos durante la pandemia, aunque no pudo aclarar el destino final de ese dinero. De igual modo, sobre distintos cargos a la empresa por cuestiones como gastos en restaurante o alquiler de vehículos, recalcó que se correspondían a gastos de empresa o a dietas pactadas previamente.

Valoración de las cuentas

Además de los acusados —que solo respondieron las preguntas de la defensa y el fiscal y no las de la acusación—, tras una primera jornada en la que pasaron por la Audiencia una veintena de testigos, en la vista de ayer testificó también el perito judicial, que “recoñecer que faltaban moitos cartos, cando menos uns 80.000 euros”, según señaló Sabín. De hecho, el perito indicó que la gestión provocó que la empresa dejó de ganar importantes sumas en comparación con otras del sector, a lo que habría que sumar gastos supuestamente personales que el acusado habría cargado a la firma. Una cuantía que desde la Cofradía llegan a valorar en unos 200.000 euros, mientras que la Fiscalía califica el desfalco en apenas 36.000 euros.

En cualquier caso, el Ministerio Fiscal mantiene su petición de tres años de prisión para el principal acusado y dos para su pareja, además de una indemnización para la empresa de eviscerado y comercializadora de vieira de 31.320 euros para J.L.S. y de 5.242,60 euros para ambos. El Tribunal ahora deberá emitir sentencia en las próximas semanas.