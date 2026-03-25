Rías Baixas promociona sus vinos en el mercado chino en la feria de primavera de Chengdú

Los eventos organizados por la DO tuvieron un rotundo “éxito de participación” Cedida

Los vinos de la Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas, de la mano de la Guía Peñín, participó esta semana en la feria de primavera de Chengdú, la más concurrida y profesional feria del sector en China, donde protagonizó dos masterclass con “éxito de participación” y la presencia de profesionales del sector chino, entre los que se encontraban importadores, periodistas y educadores.

Las citas estuvieron impartidas por Zhang Ziyang, uno de los catadores oficiales de la Guía Peñín y actual responsable del mercado chino. Cada una de ellas contó con 36 puestos, un total de 72, para que los profesionales del sector pudieran profundizar en la identidad territorial de la Denominación de Origen Rías Baixas, así como su diversidad interna (subzonas, estilos, suelos, microclimas), entre otras cuestiones, para finalizar catando 16 vinos de Rías Baixas en total, ocho en cada sesión, de diferentes tipologías y añadas.

La primera de estas masterclass, bajo el título ‘The Summit of the Atlantic’ recibió más de 219 solicitudes para las 36 plazas disponibles, por lo que se permitió de forma puntual que algunos asistentes siguieran la cata de pie en la parte trasera. En ella se cataron ocho vinos de Rías Baixas de distintas tipologías con puntuaciones en la Guía Peñín entre 94 y 100, siendo la añada más antigua del año 2015 y la más reciente del 2023. La otra masterclass, la primera edición del Official Educational Course Rías Baixas, también fue todo un éxito. En ella también se probaron 8 marcas de Rías Baixas, de diferentes tipologías con puntuaciones en la guía entre 90 y 92, de añadas desde el 2020 hasta el 2024.

Mercado emergente

Lo cierto es que el mercado asiático es uno de los puntos de interés para la Denominación de Origen Rías Baixas, especialmente el de Japón y China. Este último exportó en 2025 18.492 litros de vino de Rías Baixas, que se tradujeron en 183.246 euros. De hecho, desde el Consello Regulador de la DO destacan que es un mercado que ha mantenido el interés de este sector vitivinícola durante más de diez años.

Un potencial que tratan de explotar varios de los agentes del sector. Sin ir más lejos, el Capítulo Serenísimo do Albariño de Cambados, con el nombramiento del presidente de la Federación de empresarios chinos en España, Chen Shengli, como Albariñense de Honra en 2025.