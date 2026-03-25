La Audiencia de Pontevedra retoma hoy el juicio contra el exgerente de Porto de Cambados

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia Provincial de Pontevedra acoge hoy, en la sección cuarta, la segunda sesión de la vista oral contra el exgerente de Porto de Cambados y su pareja, acusados de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Se espera que el juicio quede visto para sentencia y que comparezcan ante el Tribunal los acusados, además del testimonio del perito judicial, tras una primera sesión la pasada semana que contó con una veintena de testigos, mayoritariamente clientes, pero también de la anterior gestora de la empresa de vieira.

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Cabe recordar que el Ministerio Fiscal solicita para el principal acusado, J.L.S., tres años de prisión y, para su pareja, dos años, aunque la acusación particular eleva la pena hasta los 16 años por un supuesto desfalco que cifra en algo más de 200.000 euros. Una cuantía que la Fiscalía rebaja de forma importante, hasta los 36.000 euros por gastos calificados como improcedentes por el uso de la tarjeta de empresa y por cobros en metálico no ingresados en las cuentas de la firma evisceradora y comercializadora de vieira, que es propiedad de la Cofradía.

Los hechos se remontan al periodo entre 2019 y 2022, cuando el principal acusado era el secretario del consejo de administración de la firma.