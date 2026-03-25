El Estado avanza con el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cambados y licita la dirección de obra

La parcela de la Rúa Valle-Inclán lleva años paralizada D.A.

La sociedad estatal Siepse avanza en los trámites de licitación de las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cambados, con el objetivo de que pueda adjudicarse esta misma primavera para estar operativo a finales de 2027 y cumplir con los plazos propuestos. Así pues, se ultima ya la contratación de la asistencia técnica y la dirección de obra, a cuyo proceso se presentaron dos empresas, siendo solo admitidas una de las propuestas —de la firma Antea Iberolatam SLU—, con una oferta de 145.452 euros.

La adjudicataria deberá realizar el control de ejecución de la obra, la revisión del proyecto previo al inicio de la obra, la corrección de errores de la documentación existente y elaboración, si procede, de proyectos reformados, de liquidación y documentación final de obra, libro del edificio, etcétera, entre otras cuestiones, como la coordinación de seguridad y salud y asesoriamiento en sostenibilidad o la vigilancia medioamental durante la ejecución de este ansiado proyecto, que parece reactivarse tras años de parálisisla presencia de roca y de agua en diferentes puntos del subsuelo de la parcela de la Rúa Valle-Inclán, que obligó a la redacción de un nuevo proyecto.

Situación del proyecto

Unas obras que salieron a licitación ya el pasado mes de noviembre y que están actualmente en evaluación tras recibir las ofertas de una quincena de empresas, siendo la más favorable la presentada por Dragados SA, con una propuesta económica de 8.744.549 euros (IVA incluido), lo que supone una rebaja importante con respecto al presupuesto base de licitación en más de millón y medio de euros.

Cabe recordar que las obras cuentan con unos 18 meses de ejecución —en el caso de la dirección de obra el contrato es por 20 meses— y contemplan una edificación de dos bloques independientes, de cuatro pisos, unidos por un semisótano. Ambos edificios se sitúan en paralelo al frente de la parcela, disponiendo el edificio institucional, que alojará todas aquellas dependencias y unidades operativas y logísticas que requiere la Guardia Civil, inmediato a la Rúa Valle Inclán, y las viviendas, que requieren un mayor grado de privacidad, en el interior de la parcela.