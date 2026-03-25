El BNG organiza un ‘Café feminino’ en Cambados para analizar el avance del machismo en las redes sociales

Mar Pérez, responsable del Área da Muller del BNG de O Salnés Cedida

El Bloque Nacionalista Galego celebrará este viernes en Cambados una nueva actividad dentro de su programa conmemorativo por el 8M, Día Internacional de la Mujer, con un coloquio en formato de ‘Café feminino’, concebido como un espacio de encuentro y reflexión sobre los retos actuales del feminino.

El acto tendrá lugar a las 20:30 horas, en la Cafetería Brothers de Cambados y, bajo el título ‘Que está a pasar na rede? Machosfera, tradwives e outras violencias dixitais’, abordará el impacto de las nuevas formas de machismo que están surgiendo en las redes sociales y en el ámbito digital, así como sus consecuencias, especialmente, entre la gente más joven.

En el encuentro participarán Mar Pérez, responsable del BNG del Área da Muller en O Salnñes y concejala de Igualdade en Cambados, y Paula Tubío, psicóloga y formadora en igualdad y prevención de la violencia contra las mujerés, que acercarán una visión experta sobre esta realidad y abrirán un espacio de diálogo con las personas asistentes al acto, que estará abierto a todas las personas interesadas en conocer y debatir sobre esta problemática social, que desde el BNG insisten que está en aumento.