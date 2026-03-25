De la detección a los cuidados: Cambados apuesta por la atención a personas con daño cerebral

Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados Gonzalo Salgado

La Concellería de Servizos Sociais vuelve a poner el foco en las personas con daño cerebral adquirido con la organización de un próximo curso en el mes de abril, con el mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la capacitación de quien se hace cargo de su cuidado en el hogar. Así, el curso ofrece pautas y recomendaciones para el cuidado cotidiano de personas con daño cerebral adquirido, tanto desde el punto de vista de las posibles secuelas como de otras dimensiones que influyen en su bienestar, a través de un temario que se inicia en la detección, la evolución del paciente y la comunicación con él hasta cuestiones más relacionadas con los cuidados (alimentación, medicación, higiene y curas o acompañamiento en el tiempo libre).

Además, la formación también busca influir positivamente en las personas cuidadoras, a través de técnicas para limitar el desgaste, tanto físico como emocional, derivado de la labor de atención a una persona con daño cerebral. Una situación común entre las personas que desempeñan esta labor y en las que el Concello ya ha puesto el foco a través de un taller de autoayuda que desarrolla desde el pasado mes de marzo junto a la asociación Afasal.

En el caso de este curso —que estará impartido por la entidad Dano Cerebral Galicia y que al aprobarlo supondrá la obtención de un certificado emitido por la Escola Galega de Saúde para Cidadáns— se impartirá las jornadas del 14, 21 y 28 de abril, en horario de tarde y la inscripción (gratuita) se puede realizar a través de la página web de la entidad o en el departamento de Servizos Sociais municipal.