Cambados denuncia un nuevo acto de vandalismo tras el robo de algunos de los árboles de los bebés recién nacidos

Un momento de la plantación Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados denunció ayer un nuevo acto vandálico, esta vez en Cobas de Lobos, donde el pasado sábado se celebró la cuarta edición del 'Arborízate'. Las familias plantaron un árbol por cada nuevo nacimiento durante el año anterior, coincidiendo con el Día de los Bosques. En total, 74 nuevos ejemplares, con sus respectivos carteles identificativos, de los que una decena desaparecieron el pasado lunes.

"Indignante e vergoñento!", según denunciaron desde el propio Concello a través de las redes sociales. Un nuevo acto de vandalismo que se suma a otros ya denunciados desde la administración local, como los acontecidos en la Aldea do Nadal o en algunos de los miradores, como el instalado en A Barca, Castrelo, el pasado año 2025.