Pedro Piñeiro, reconocido por la Confraria dos Gastrónomos de Lisboa

Un momento del acto celebrado en la ciudad de Sintra Cedida

La Confraria dos Gastrónomos de Lisboa ha designado como gastrónomo de honor al canciller del Capítulo Serenísimo del Albariño, Pedro Piñeiro Lago, que recogió este fin de semana la distinción de la entidad portuguesa, que defiende el patrimonio inmaterial y la enograstronomía de Lisboa y su región.

El acto capitular se celebró el pasado domingo en la villa de Sintra y contó, además, con desfile de cofradías y comida oficial. Asimismo, además de Piñeiro, se invistieron también como gastrónomos de honor a Luis Aragunde y al presidente del Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas, Carlos Martín; ambos, Cabaleiros del Serenísimo Capítulo del Vino Albariño, llevando así el nombre de Cambados hasta la capital portuguesa.

En cuanto a la cofradía lisboeta, está integrada por un grupo amplio de miembros, que incluye desde profesionales vinculados a la agricultura hasta las artes, las letras y la comunicación. Se trata, además, de una entidad “joven”, surgida en 2019, quedándole todavía mucho camino por recorrer para alcanzar al veterano Cpítulo do Albariño, con más de medio siglo de historia, siendo una de las cofradías gastronómicas más longevas.