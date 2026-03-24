El PSOE de Cambados lleva al Pleno el respaldo a los viticultores ante la propuesta de bajar los rendimientos en la DO

Racimos de uva en una viña de O Salnés, durante la campaña de vencimia Mónica Ferreirós

El PSOE de Cambados llevará al Pleno de este jueves una moción para mostrar el apoyo de la Corporación al mantenimiento del rendimiento de producción de uva en la Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas. El objetivo es que la capital del albariño muestre su apoyo a un sector clave en la economía local y, más concretamente, a los pequeños productores, tras la campaña de charlas emprendidas por Unións Agrarias tras trascender una propuesta del Consello Regulador para rebajar esta cuota de producción, situada actualmente en los 12.000 kilos por hectárea.

En este sentido, el alcalde, Samuel Lago, se pronunció a través de las redes sociales sobre el impacto que esta medida tendría, especialmente, entre estos pequeños productores, “pois as grandes plantacións non soen chegar ao tope”. Una visión de la medida que el Consello Regulador tendría sobre la mesa —con la idea de reforzar su posicionamiento de calidad— que coincide con la de UUAA, que apunta a un “grave perxuízo” a estos pequeños productores y que cerrará esta semana la ronda de charlas y recogida de firmas entre los viticultores. Así pues, tras su paso por Cambados, Meaño o Meis, UUAA recalará en los auditorios de Sanxenxo y Ribadumia, a las 20:30 horas, mañana y pasado, respectivamente.

Cabe señalar que estos viticultores no descartan emprender otras medidas de presión y movilizaciones de llegar a aprobarse una propuesta que ni siquiera ha llegado todavía a elevarse a Pleno del Consello Regulador y que cada vez tiene más voces en contra.

Posicionamiento del sector

A UUAA —que busca también el apoyo de los concellos, siendo Cambados el primero en llevarlo a sesión plenaria— se le sumó también la Asociación Agraria de Galicia, que rechazó que la propuesta deba debatirse en Pleno del Consello Regulador al no existir un consenso dentro del sector y reclamó “sensatez ante declaraciones y actos que considera desleales para el sector”.

En el otro extremo se situó el Sindicato Labrego Galego, que mediante un reciente comunicado se mostró favorable a realizar cambios en el pliego de condiciones, de forma que, al igual que recoge que en situaciones excepcionales se pueda aumentar los 12.000 kilos de cupo de por hectárea en un 25%, se pueda también bajar esa cantidad en función de las existencia.

Resto del orden del día

En cuanto al orden del día del Pleno cambadés, se debatirá también la renovación del convenio con la Xunta para delegar en la administración autonómica la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos para el acceso a las diferentes categorías del cuerpo de Policía Local y de plazas de auxiliares.

Por último, el Partido Popular elevará también al Pleno una moción sobre la modificación del Regulamento Xeral de Costas. La sesión será el jueves, a las ocho de la tarde y no incluirá todavía el debate para aprobar el Presupuesto de 2026, todavía en negociación.