El IES Asorey de Cambados recibe a alumnado francés con un programa de intercambio

El centro realizó una visita a Santiago de Compostela Cedida

El IES Francisco Asorey de Cambados acoge durante estos días la visita de un grupo de alumnors procediente de Lycée Val de Durance (Pertuis, Francia), en el marco de un programa de intercambio internacional vinculado al EduExchanges y Erasmus+. Durante la estancia, que se prolongará hasta la jornada del jueves, los estudiantes franceses participan en la vida escolar del centro junto al alumnado de 4º de ESO, favoreciendo así la inmersión lingüística y el intercambio cultural.

Además, el pasado fin de semana, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer el entorno, con visitas a Santiago y a la Ruta da Pedra e da Auga, así como para descubrir Cambados y convivir con las familias de acogida. Un intercambio que tendrá continuidad con el viaje del alumnado cambadés a Francia, prevista para principios del mes de mayo.

El proyecto se desarrolla alrededor de la temática del agua e incluye un completo programa de actividades, como una visita a una zona de marisqueo en colaboración con Guimatur, otra a A Illa (con el Igafa y el Paque Natural de Carreirón), así como actividades en Pedras Negras y una jornada de surf en la playa de A Lanzada.

Desde el centro destacaron el valor de estas iniciativas para fomentar la competencia comunicativa en lenguas extranjeras, así como para promover valores como la convivencia, la apertura cultural y el respeto por el medio ambiente, enriqueciendo con ello la formación integral que recibe el alumnado del instituto cambadés.