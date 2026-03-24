Cambados valora ampliar la Escuela Infantil por el aumento de demanda para conseguir una plaza

Liso González, edil de Ensino, en una visita a la Escuela Infantil D.A.

El Concello mantiene abierto desde el pasado viernes (y hasta el día 15, en el registro del Concello o la sede electrónica) el plazo de solicitud de plaza para el próximo curso de la Escuela Infantil de A Pastora (0 a 3 años), con una demanda creciente por parte de nuevos ingresos. De hecho, el edil de Ensino, Liso González, avanza que solicitará una reunión con el departamento de Servizos Sociais del municipio para valorar una posible ampliación del centro, que dé respuesta a la demanda de plazas.

En este sentido, el nacionalista reivindica la labor realizada desde su Área para la puesta en valor de un servicio fundamental para la conciliación. De hecho, lamenta que a su llegada al gobierno local, tras las elecciones de 2023, el servicio “carecía de toda lóxica, tiña a concesión caducada, sen regulamento claro e con servizos moi mellorables”. Una “situación de abandono”, denuncia González, que abordó el actual gobierno local, provocando que el año pasado se completaran las plazas e incluso se crease una lista de espera. Cuestión que espera repetirse este año, por lo que urge buscar una solución para ampliar plazas.