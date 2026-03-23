O boletín Foro Galicia e Valle-Inclán dedica un monográfico á figura da actriz Josefina Blanco
A Casa da Calzada acolle este xoves a presentación dun nuvo número del boletín ‘Foro Galicia e Valle-Inlcán. Publicación de Estudos sobre Ramón del Valle-Inclán’, que dedica un monográfico á figura da actriz Josefina Blanco, quen ocupou un lugar destacado na escena teatral española de finais dos séculos XIX e comezo do XX. Un nome propio que, non obstante, quedou difumminado polo éxito do que foi o seu marido, Ramón María del Valle-Inlcán. O acto, que se desenvolverá a partir das sete da tarde e impulsado polo CIM de O Salnés, contará coa presenza do profesor e investigador Joaquín del Valle-Inclán Alsina, neto do célebre autor.
O certo é que Blanco visitaba ao ano ata 24 capitais de provincia e realizaba entre tres e catro funciones diarias, segundo destacan desde Foro Galicia e Valle-Inclán, un proxecto nado do empeño pola democratización da investigación e do coñecemento en col da biografía, a xenialidade e a obra literaria de Valle-Inclán. Ademais, Blanco foi a primeira muller en divorciarse en España nada máis aprobarse a lei en 1932 e contando como avogada con Clara Campoamor. Volvería a esa vida teatral tras o seu divorcio, pero o seu regreso viuse truncado polo estalido da Guerra Civil. Está enterrada no cementerio de Santa Mariña.