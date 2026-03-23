Cambados lanza tres cursos para combatir la brecha digital con formación en mensajería, IA o compras online

Liso González, edil de Ensino, en una sesión plenaria Gonzalo Salgado

La Concellería de Ensino lanzará en los próximos meses tres nuevas formaciones de digitalización básica dirigidas a mayores con el objetivo de combatir la brecha digital. Los cursos, que se desarrollarán en el centro cultural de Corvillón, serán gratuitos y se llevarán a cabo en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios.

La primera de estas formación será entre el 20 y 23 de abril, en horario de mañana, y ofrecerá herramientas a los participantes para aprender a utilizar aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram de forma eficiente y segura para mantener comunicación con familiares y evitar el aislamiento.

El segundo de los cursos será del 25 al 28 de mayo y busca capacitar a las personas mayores en el manejo de certificados digitales, el uso de la banca online y Bizum o la realización de compras en línea de forma segura.

Por último, el junio (del 8 al 11) se ofrecerá una formación sobre Inteligencia Artificial (IA9 en la que se explorarán nuevas herramientas para desarrollar la creatividad con ayuda de la IA. Aprender a crear imágenes y vídeos y a mejorar fotos de forma sencilla, así como detectar imágenes y vídeos modificados con IA.