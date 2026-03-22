El PP pide el cese de Abal y este habla de división interna en el PP

Sabela Fole, portavoz del PP de Cambados | Gonzalo Salgado

El PP de Cambados quiso “reprobar” públicamente ayer la actitud del alcalde tras la pérdida del Concello de una ayuda provincial del Plan Extra. Además, solicitó por esto al regidor que “cese” al concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, al que cree responsable “da perda dos 429.000 euros” de la ayuda.

Por su parte, Abal censuró la actitud de la líder popular, Sabela Fole, al creer que se equivoca por posicionarse “en contra dos intereses de Cambados”, alineándose, opina, con la posición de su partido, que gobierna en la Diputación.

De hecho, el edil de Obras fue un paso más allá al asegurar que esta “oposición destructiva”, calificó, ha provocado “división interna” en el PP local, con “concelleiros que non están para nada de acordo” con esta estrategia y que “non a ven como candidata”. Incluso sugirió que “o PP fixo enquisas en varios concellos e aquí en Cambados todo parece indicar que” los resultados “danlle francamente mal”. “Pedímoslle”, a Fole, “que rectifique e defenda a Cambados”, convencido de que el recurso administrativo que presentará el Concello y, siempre que haya verdadera voluntad “diplomática” y “política” en la Diputación, se podrá reconducir la situación de la ayuda. Señaló a este respecto que “hai precedente”, el mandato pasado, en Ribadumia..

Por su parte, el Partido Popular habla de “absoluta deixación de funcións” del alcalde en la gestión del programa provincial y de sitúa al edil Abal Varela como “responsable directo” de la pérdida de los fondos provinciales.

“Ineficacia”

En el PP hablan de “ineficacia”. “Estamos ante unha anomalía que exemplifica a perfección as moitas deficiencias do cuatripartito, que non funciona como un goberno, senón como catro departamentos estanco e no que hai que ir contentando a uns e a outros e non atendendo ao interese xeral dos cambadeses”, recriminan sobre dejar el peso del proyecto a la Concejalía de Obras, en manos del “partido menos votado da Corporación”, en alusión a Pode. De este departamento opinan que lleva “tres ano maltapando fochancas”.

También interpela el PP al resto de socios del gobierno local, BNG y Somos, para conocer su posición, ya que creen que hay un “forte malestar en ambas formacións”.