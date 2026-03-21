Torrado acogerá el próximo fin de semana las XII Jornadas de Vinos Espumosos Rías Baixas

La presentación del programa, este mediodía | Mónica Ferreirós

El parque de Torrado acogerá el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de este mes la XII edición de las Jornadas de Vinos Espumosos Rías Baixas. La propuesta se presentó hoy en un acto en la plaza Asorey con presencia, entre otros, del concejal de Enoturismo. José Ramón Abal Varela. La cita volverá a contar con degustaciones, zona gastro y conciertos en directo, entre otros atractivos.

El día 27, el programa abrirá la degustación de vinos espumosos en las casetas a partir de las 19 horas.

A las 20 abrirá la zona gastro, para maridar con creaciones culinarias, y media hora después actuará Take it Easy, para poner la nota musical a la velada, que se cerrará hacia las 22:30.

El sábado, la actividad comenzará ya de mañana, a partir de las 12 y hasta las 15 horas, con nuevas degustaciones de vinos procedentes de la docena de bodegas participantes, tanto del propio municipio de Cambados, como de otros vecinos como Meaño, Meis, Ribadumia, Vilanova de Arousa y Portas. A las 13:30, habrá concierto de Chiña.

Más propuestas

Por la tarde volverán las degustaciones y zona gastro, desde 19 y 20 horas, respectivamente, con concierto de Sufre Mamón y Tributo a Hombres G, desde las 20:30.

El domingo el programa será solo al mediodía, con apertura de las actividades a las 12 horas y concierto de GaliFank Grass, desde las 13:30.