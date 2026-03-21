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Cambados

La ampliación del colegio San Tomé alcanza el 80% y se prevé que acabe antes de fin de curso

El conselleiro de Educación y el alcalde realizaron este sábado una inspección de la actuación en marcha

Beni Yáñez
21/03/2026 19:39
Lago y Rodríguez, durante la visita de hoy a las obras
Lago y Rodríguez, durante la visita de hoy a las obras
| Mónica Ferreirós
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La obra de ampliación del colegio cambadés de San Tomé superó ya el 80% de nivel de ejecución y se prevé que pueda estar concluida antes de que finalice el presente curso académico. Así lo indicaron ayer con motivo de una visita a la obra del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para supervisar una actuación presupuestada en cerca de un millón de euros.

El proyecto, incluido dentro de un plan de arquitectura pedagógica, se traducirá “nunha importante mellora do servizo educativo neste concello”, declaró ayer el titular del departamento autonómico, ya que “contará con más e mellores espazos para a súa actividade diaria”.

La intervención incluye la recuperación de un espacio del desván de la cubierta de la planta baja, actualmente en desuso, que se integrará como una continuación de la segunda planta existente. Esto permitirá contar con una superficie la mayores de 397,5 metros cuadrados, en los que se albergarán dos nuevas aulas, una biblioteca con sala de radio y dos aulas de desdoble.

“O novo espazo contará co mesmo estilo das fachadas, ocos, materiais, cor, aleróns e cuberta da edificación orixinal, co fin de manter a unidade estética”, subrayaron desde la administración gallega.

Ascensor

Para mejorar la accesibilidad entre plantas, se prevé la instalación de un ascensor en el hueco central de la escalera principal.

También se instala un sistema de pasarelas que garantiza el acceso a personas con movilidad reducida a las pistas cubiertas y al área de juego, a las que hasta ahora solo se puede llegar por las escaleras. A mayores, y atendiendo una petición expresa del centro educativo, también se eleva el suelo del gimnasio a fin  de eliminar la barrera arquitectónica e igualar las cuotas de acceso a este espacio.

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