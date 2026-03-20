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Cambados

Cambados se cuela en el ranking de los municipios más felices de Galicia

Es el lugar de la comarca más arriba en una tabla que a nivel autonómico abre Bergondo

B. Y. O Salnés
20/03/2026 21:26
Una copa de albariño frente a la torre de San Sadurniño
Una copa de albariño frente a la torre de San Sadurniño
| Mónica Ferreirós
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Los datos más recientes del Spain Happy Index 2026 presentaron esta semana una relación actualizada de los ayuntamientos considerados “más felices” en España. En el caso de Galicia, Cambados se sitúa como el que lidera el ranking en O Salnés y figura también en una de las posiciones más altas en la tabla a nivel de Galicia.

Su puntuación es de 77.72, en un índice que mide indicadores  con notas de 0 a 100.

Para la elaboración de este índice, la lista tiene en cuenta condiciones climáticas como días de lluvia, temperaturas, jornadas con sol; pero también otras variables como la ubicación geográfica, cercanía a la costa o bien la proximidad a servicios clave como hospitales y aeropuertos.

A nivel autonómico, abre el listado Bergondo con 82,94 puntos, localidad seguida por la de A Coruña (82,73), Oleiros (82,66), Vigo (82,60) y Moaña (81,79).

Málaga, Almería, Ibiza y Alicante son los lugares que lideran el ranking en el conjunto del Estado.  

La consulta de los datos por municipio a nivel España puede consultarse en esta web.

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