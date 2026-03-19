El PP habla de “xestión catastrófica” por la pérdida del Plan Extra y el gobierno local ve falta de lealtad institucional

El gobierno que preside Samuel Lago ve “incomprensible” el proceder en esta decisión | M. Ferreirós

La pérdida del Concello de Cambados de la financiación del Plan Extra de la Diputación ha derivado en un enfrentamiento abierto entre socialistas y populares que ayer centró declaraciones en ambas direcciones. Por un lado, la oposición popular tilda de “xestión catastrófica” la acción del cuatripartito. Del otro, desde el gobierno que lidera el PSOE consideran que en la denegación de los fondos concurre una falta total de “lealdade institucional entre administracións”, considerando la negativa “inxusta, desproporcionada e baseada nun criterio excesivamente formalista”.

El cuatripartito que preside Samuel Lago reiteró que el Ayuntamiento presentará recurso de reposición frente a esta decisión de la Diputación.

No obstante, la formación popular que lidera Sabela Fole, entiende que “o goberno de Samuel Lago xa deixou escapar 3,5 millóns de euros do Goberno, Xunta e Deputación neste mandato, polo que este novo episodio non é máis ca triste constatación dun mandato perdido e dun goberno totalmente incapaz”.

Por ello adelantan que valoran “pedir a asunción de responsabilidades políticas”, al tiempo que critica que “o executivo se escude na falta de chamadas da Deputación cando era tan sinxelo como ler as bases e ver que o investimento mínimo eran 450.000 euros”.

“Segundo eles fano todo ben”

No hay duda para los conservadores que Cambados incurrió en un “incumprimento flagrante das bases”, en tanto la pretendida obra del skate park cuantificaba un presupuesto de 429.000 euros. “Ë a “pingueira que desborda o vaso da xestión totalmente catastrófica do goberno de Samuel Lago”, valoró Fole.

“Perderon cartos para Burgáns, o plan Xoubiña, as prazas de Fefiñáns e Rodas, a senda de Suarosas, o auditorio… perderon cartos do Goberno de España, da Xunta e da Deputación, polo que só estamos ante a triste constatación dun mandato totalmente perdido para Cambados e de que padecemos un goberno incapaz”, opina la portavoz popular.

“É un pouco infantil a estratexia de matar ao mensaxeiro e, coma sempre, non facer un mínimo de autocrítica e pedirlle perdón aos cambadeses. Porque, segundo eles, este goberno faino todo ben”, arremeten desde la oposición.

“Incomprensible”

Sin embargo, desde el gobierno local reiteran que “resulta incomprensible que a Deputación optase directamente pola exclusión automática da solicitude sen dar previamente a oportunidade de emendar este aspecto, tal e como establece a normativa administrativa”. “A diferenza económica é mínima en relación co investimento total, polo que a súa corrección sería sinxela e non alteraría nin o proxecto presentado nin a finalidade do investimento”, argumentan.

“Lamentamos tamén que a oposición non variara nin un ápice a súa actitude no que levamos de mandato e novamente se posicione defendendo as teses do PP en lugar de os intereses de Cambado”, añaden desde el cuatripartito. En cualquier caso, tienen claro que “de manterse esta exclusión pese á súa evidente facilidade de corrección, resultaría difícil non interpretar que detrás desta decisión poderían existir criterios alleos ao interese xeral e máis próximos a consideracións de carácter político, algo que en ningún caso debería ter cabida na distribución de fondos públicos provinciais”, opinan, a expensas del resultado del recurso.